МЧС Абхазии продолжает поиски пропавшего в Гудаутском районе туриста

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева, 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села Анхуа Гудаутского района 4 августа, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Поисками занимаются новоафонская пожарно-спасательная часть и поисково-спасательный отряд, в который входит около 25 человек, подключили также милицию, но пока поиски не принесли результата", - отметили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на отдыхе в Абхазии турист был один, после известия о том, что Дмитрий Юктешев пропал, в республику приехали его родственники для участия в поисковых мероприятиях.

В МЧС не исключают, что турист мог покинуть окрестности села Анхуа, где он пропал, и отправиться в неизвестном направлении, возможно и за пределы Абхазии.