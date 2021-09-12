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МЧС Абхазии продолжает поиски пропавшего в Гудаутском районе туриста

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пожилой мужчина страдает потерей памяти, он пропал в окрестностях села Анхуа Гудаутского района 4 августа.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева, 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села Анхуа Гудаутского района 4 августа, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Поисками занимаются новоафонская пожарно-спасательная часть и поисково-спасательный отряд, в который входит около 25 человек, подключили также милицию, но пока поиски не принесли результата", - отметили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на отдыхе в Абхазии турист был один, после известия о том, что Дмитрий Юктешев пропал, в республику приехали его родственники для участия в поисковых мероприятиях.

В МЧС не исключают, что турист мог покинуть окрестности села Анхуа, где он пропал, и отправиться в неизвестном направлении, возможно и за пределы Абхазии. 

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