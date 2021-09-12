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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 сентября

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (191)
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В понедельник погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В понедельник 13 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня из-за перепада атмосферного давления пройдут кратковременные дожди с грозой, переходящие в сильный ливневый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (191)

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