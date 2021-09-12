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Врачи рассказали о состоянии туриста, сорвавшегося со смотровой площадки в Гагре

© Sputnik / Варвара Гертье
В Абхазии
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Двадцатидевятилетний житель Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился с обрыва к морю 11 сентября.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жизни российского туриста, сорвавшегося со смотровой площадки в Гагре, ничего не угрожает, сообщили Sputnik в Гагрской районной больнице, куда доставили пострадавшего.

"Состояние стабильное, он пока будет проходить лечение у нас. Пострадавший чувствует себя нормально, его жизни ничего не угрожает. При падении он повредил седалищную кость, кость таза, но без нарушений функции тазового кольца, поэтому он легко отделался", - отметили в медучреждении.

Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в час ночи 11 сентября. Двадцатидевятилетний житель Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился с обрыва не менее чем на 100 метров к морю.

Сотрудники МЧС доставили пострадавшего в Гагрскую районную больницу, он получил многочисленные травмы и повреждения.

Сотрудники Гагрского пожарно-спасательного отряда на лодке переправили пострадавшего из труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам. 

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