Новая функция будет доступна в WhatsApp для смартфонов Apple

Функция станет эксклюзивной для устройств Apple. О аналогичной опции на Android-устройствах не сообщается.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Смартфоны Apple получат возможность преобразовывать голосовые сообщения в мессенджере в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст.

При этом отмечается, что текст будет сохраняться в зашифрованной базе данных WhatsApp.

Новая опция для голосовых сообщений будет основана на технологии распознавания речи Apple и потребует разрешения на отправку данных на серверы компании для расшифровки.

Пока функция доступна бета-тестерам приложения мессенджера, о работе распознавания на Android-устройствах не сообщается.