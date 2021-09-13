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Новая функция будет доступна в WhatsApp для смартфонов Apple

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210913/1033196884/Novaya-funktsiya-budet-dostupna-v-WhatsApp-dlya-smartfonov-Apple.html

Функция станет эксклюзивной для устройств Apple. О аналогичной опции на Android-устройствах не сообщается.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Смартфоны Apple получат возможность преобразовывать голосовые сообщения в мессенджере в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
СМИ заявили, что WhatsApp дешифрует сообщения пользователей для проверки

Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст.

При этом отмечается, что текст будет сохраняться в зашифрованной базе данных WhatsApp.

Новая опция для голосовых сообщений будет основана на технологии распознавания речи Apple и потребует разрешения на отправку данных на серверы компании для расшифровки.

Пока функция доступна бета-тестерам приложения мессенджера, о работе распознавания на Android-устройствах не сообщается.

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