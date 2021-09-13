Вице-президент провел совещание по организации в Абхазии выборов в Госдуму

Выборы в Государственную Думу России состоятся в Абхазии в воскресенье 19 сентября. Отдать свой голос можно будет на избирательных участках в Сухуме, Гудауте, Гагре, Пицунде, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

CУХУМ, 13 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами администраций районов и ведомств Абхазии о подготовке к проведению выборов в Государственную Думу России.

По словам вице-президента, Абхазия входит в пятерку по количеству избирательных участков для голосования.

В Сухуме будет два избирательных участка – в здании сухумской средней школы №10 и сухумской средней школы №5. В Гагре, Пицунде, Ткуарчале и Гале голосовать будут в здании Дома культуры. Отдать свой голос в Гудауте можно будет в здании средней школы №2 и в поселке Бамбора в Бамборской средней школе, в Очамчыре в здании средней школы №2. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00.

"Хотел бы обратить внимание, что избирательных участков нет в Гулрыпшском районе, Сухумском районе и в Новом Афоне. Отдельное поручение будет главам районов организовать необходимый транспорт для доставки желающих проголосовать на ближайшие избирательные участки", - сказал он.

Гунба отметил, что абхазская сторона должна выстроить процесс голосования так, чтобы "не было никаких технических вопросов".

Советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов рассказал, что участки в Сухуме прикреплены к Забайкальскому одномандатному и Павловскому одномандатному округам, участки в Гагрском районе к Самарскому одномандатному округу и остальные пять участков к Всеволожскому одномандатному округу.

Он добавил, что на каждом участке будут присутствовать от 7 до 15 представителей посольства, не менее 10 сотрудников милиции и экипаж ГАИ.

"Избирателям, проживающим в Абхазии постоянно, будут выдаваться два бюллетеня - федеральный со списком из 14 партий и второй бюллетень с одномандатными кандидатами. Информацию о них можно будет получить в интернете", - сказал он.

Представители администраций районов отчитались о подготовке к организации выборов.

"Будет организована доставка людей, которые изъявят желание участвовать в выборах. По городу Сухум я могу сказать, что мы, в принципе, готовы", - сказал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия подчеркнул, что выборы в Госдуму – это сугубо внутреннее дело России, и вмешательство кого-либо недопустимо.

"Мы оказываем содействие по мере поступления обращений, не более того. Главы администраций оказывают содействие нашим гражданам, прежде всего", - сказал он.

Выборы в Госдуму России состоятся в Абхазии 19 сентября. Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

На территории Абхазии ранее организовывали голосование для граждан России, постоянно проживающих или временно находящихся в Абхазии. Так, участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты в 2011 и 2016 годах. В голосовании в 2016 году на территории Абхазии приняло участие более 20 тысяч избирателей, из них 75% проголосовало за партию "Единая Россия".

В 2018 году в республике проходило голосование на президентских выборах, тогда за действующего президента России проголосовало 94,1%, или 39 тысяч 427 человек.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - нижняя палата парламента. Наряду с Советом Федерации высший представительный и законодательный орган власти в России.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

В этом году федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.