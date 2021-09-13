Страновая конференция российских соотечественников пройдет в Абхазии 7 октября

Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, принимает заявки на участие до 23 сентября.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Страновая конференция российских соотечественников пройдет в Сухуме 7 октября, об этом сообщается на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии.

Отмечается, что на конференции будут подведены итоги года и участники обсудят планы на будущее.

КСОРС приглашает всех руководителей общественных организаций русских соотечественников принять участие в рабочей группе по подготовке страновой конференции.

Заявки на участие принимаются до 23 сентября.