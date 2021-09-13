Вакцинация и траты на COVID: в Парламенте обсудили эпидситуацию в Абхазии

Заседание парламентского комитета было посвящено текущей эпидситуации в республике, помимо депутатов, в нем приняли участие министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Бутба и представители медучреждений страны.

COVID-статистика



По словам министра здравоохранения, в стране наблюдается относительный спад заболеваемости, ситуация в стационарах улучшилась.

"Однако пациенты поступают на лечение зачастую в тяжелом состоянии, что влечет за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения. Несмотря на все сложности, медучреждения страны обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты", - приводит слова министра агентство Апсныпресс.

Министр отметил, что около 90% выявляемых случаев заражения относятся к штамму "дельта", который имеет более короткий инкубационный период по сравнению с другими штаммами. Бутба объяснил, что лечение "дельта" пациентов сложнее, так как у них болезнь в большей степени проходит в среднетяжелой и тяжелой форме.

По информации главы Минздрава, лечение в стационарах республики проходят 164 пациента, смертность составляет 1,52% от заболевших.

Были озвучены и траты Минздрава с 6 по 13 сентября. По словам Бутба, государство получило 50 упаковок препарата "Артлегия" на сумму более двух миллионов рублей, 38 пачек были переданы в Гудаутский госпиталь, десять пачек в Сухумскую инфекционную больницу, две в Мобильный госпиталь.

Лекарствами, медицинскими изделиями, лабораторными реагентами и расходными материалами также были обеспечены медучреждения. Гудаутский госпиталь получил матералы на сумму более 1 183 000 рублей, Сухумская инфекционная больница на более 1 107 000 рублей, Гагрская районная больница на более 489 000 рублей, Ткуарчалская больница на 118 000 рублей, Очамчырская районная больница на 676 000 рублей, Мобильный госпиталь Минобороны России - на более 226 000 рублей.

Зарплату медикам

Участники встречи обсудили вопрос задержки выплаты зарплаты медицинским работникам, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что речь именно о задержке, а не о задолженностях. По его словам, ежемесячно в работе Гудаутского госпиталя принимают участие более 580 медработников из разных медучреждений, у которых различный объем и график работы.

"Начисления по такому количеству людей, естественно, в один день не произойдут. Я могу вам откровенно сказать, что и за две недели это тоже не получится. Пока из всех районов получишь информацию, соберешь. Задолженности не числится, в четверг пришла потребность за июль от Минздрава, в тот же день деньги были на счетах ведомства. Мы так полагаем, что к концу следующей недели у нас будет начисленная потребность за август", - сказал он.

По мнению депутата Натали Смыр, у Минфина не должны возникать такие сложности. Она отметила, что любой бухгалтер может обслужить в день 600 человек.

"Все уже давно занесено в компьютер, все можно сделать в программе. Я не могу понять, наши бухгалтеры что не хотят работать? Значит, нам не нужны такие бухгалтеры, которые не готовы подготовить правильную информацию на выдачу зарплат", - сказала она.

По словам исполняющей обязанности главврача Гудаутского госпиталя Ангелины Отырба, главная проблема в том, что не получается создать постоянные медицинские бригады из врачей, санитаров, медсестер.

"Они бы ездили одни и те же. Легче было бы создавать списки, они быстрее подавались бы на зарплату и выплачивали бы людям вовремя зарплату", - сказала она.

Спад на вакцину

Обсудили на совещании и вопрос вакцинации населения. Министр добавил, что Минздрав уже направил в Россию заявку о предоставлении Абхазии еще 100 тысяч доз вакцины.

"Сейчас у нас до 3000 доз вакцины есть, а спад до 30 человек в день. Вакцина закончится, будем говорить – нужна вакцина срочно. Вопрос доставки вакцины прорабатывается каждый день. Обратитесь к своим избирателям, скажите, чтоб они вакцинировались", - обратился министр к депутатам.

По информации Эдуарда Бутба, к 13 сентября вакциной "Спутник Лайт" привились 2 602 человека.