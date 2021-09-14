Часть Нового Афона останется без света 14 сентября

Света не будет из-за отключения трансформатора Т-1 на подстанции "Новый Афон". В "Черноморэнерго" не уточняют, какие именно районы Нового Афона будут обесточены.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Без подачи электроэнергии останется часть Нового Афона с 10:00 до 17:00 во вторник 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Света не будет из-за отключения трансформатора Т-1 на подстанции "Новый Афон".

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Согласно графику, центральная часть Абхазии остается без света с 01:00 до 03:00, западная - с 03:00 до 05:00, восточная с 05:00 до 07:00. Отключения производятся в такое время с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям республики.