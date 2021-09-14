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Глава Гагрского района поручил провести повторную оценку БагнарГЭС

© Foto / официальный сайт города Гагра
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Имущественный комплекс заброшенной БагнарГЭС, расположенной в селе Хышха Гагрского района, выставлен на конкурс по приватизации.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш дал поручение подведомственным структурным подразделениям провести повторную оценку имущественного комплекса БагнарГЭС лицензированной независимой оценочной компанией.

В сообщении администрации уточняется, что согласно пункту 12 статьи 13 Закона "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" и пункту 5 статьи 15 закона "Об электроэнергетике", не подлежат приватизации гидротехнические сооружения, имеющие общегосударственное значение и с вырабатываемой мощностью свыше пяти мегаватт. 

При этом, согласно технической характеристике комплекса Багнар ГЭС, мощность станции составляет 2,4 мегаватт. Соответственно, объект может подлежать приватизации.  

Итоговая цена и условия приватизации объекта будут определены по завершении конкурса постоянно действующей комиссией по приватизации администрации Гагрского района.

Электростанция находится в селе Хышха Гагрского района. Общая площадь объекта 491,18 квадратных метров, начальная цена продажи 1 324 583,53 рублей.

Предполагается, что восстановление и запуск объекта в эксплуатацию произойдет в течение трех лет с изменением целевого назначения. Общий объем инвестиций не менее 5 000 000 рублей.

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