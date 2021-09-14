Отдельные категории пенсионеров Абхазии будут получать доплаты с октября

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Отдельным категориям граждан, не получающим российскую пенсию, повысят размер доплат к пенсиям с октября 2021 года. Об этом сообщает агентство Апсныпресс.

На финансирование этих доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 109 миллионов рублей.

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария сообщил, что доплаты к пенсиям будут увеличены следующим категориям пенсионеров:

на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим звания "народный…", "заслуженный работник…", пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам),

на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи),

на 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам труда I, II и III групп,

на 250 рублей увеличится доплата пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности.

Всего Пенсионный фонд выплачивает пенсии и пособия 39 категориям граждан. Данные повышения доплат касаются семи категорий пенсионеров, не получающих российскую пенсию.