Отдельные категории пенсионеров Абхазии будут получать доплаты с октября

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Отдельным категориям граждан, не получающим российскую пенсию, повысят размер доплат к пенсиям с октября 2021 года. Об этом сообщает агентство Апсныпресс.
На финансирование этих доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 109 миллионов рублей.
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария сообщил, что доплаты к пенсиям будут увеличены следующим категориям пенсионеров:
- на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим звания "народный…", "заслуженный работник…", пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам),
- на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи),
- на 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам труда I, II и III групп,
- на 250 рублей увеличится доплата пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности.
Всего Пенсионный фонд выплачивает пенсии и пособия 39 категориям граждан. Данные повышения доплат касаются семи категорий пенсионеров, не получающих российскую пенсию.