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Отдельные категории пенсионеров Абхазии будут получать доплаты с октября

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Количество пенсионеров, которым Пенсионный фонд Абхазии повысит доплаты - 11 821 человек.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Отдельным категориям граждан, не получающим российскую пенсию, повысят размер доплат к пенсиям с октября 2021 года. Об этом сообщает агентство Апсныпресс. 

На финансирование этих доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 109 миллионов рублей.

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария сообщил, что доплаты к пенсиям будут увеличены следующим категориям пенсионеров:

  • на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим звания "народный…", "заслуженный работник…", пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам),
  • на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи),
  • на 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам  труда I, II и III групп,
  • на 250 рублей увеличится доплата пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности.   

Всего Пенсионный фонд выплачивает пенсии и пособия 39 категориям граждан. Данные повышения доплат касаются семи категорий пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

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