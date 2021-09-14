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Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1505)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21807 человек.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 138 человек из 502 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 19, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 58 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровьяэ.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1505)

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