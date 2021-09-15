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Минздрав передал две машины скорой помощи Очамчыре и Новому Афону

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Две машины скорой помощи ГАЗель NEXT были переданы в дар Абхазии от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

CУХУМ, 15 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр здравоохранения Эдуард Бутба передал в пользование больницам Нового Афона и Очамчырского района две машины скорой помощи 15 сентября.

Главврач Очамчырской районной больницы Мадонна Кишмария рассказала, что в районе всего три кареты скорой помощи.

"У нас район большой, много сел, приходится часто выезжать, делать перевозки пациентов в столицу. В связи с ковидом часто приходится отвозить наших жителей в Гудаутский госпиталь, поэтому машины постоянно в разъездах. Еще одна машина - для нас большая помощь", - добавила она.

Главный врач больницы Нового Афона Луиза Ардзинба поблагодарила за оказание помощи и отметила, что в автопарке больницы всего две устаревшие машины, так как уже 14 лет парк не обновлялся.

Глава Минздрава Эдуард Бутба добавил, что на текущей неделе ожидается прибытие еще одного автомобиля, в планах приобретение еще двух карет для медучреждений Сухума.

Машины Скорой помощи для больниц Нового Афона и Очамчырского района были переданы Минздраву Абхазии в дар от главы Чеченской республики. Передача автомобилей состоялась 4 сентября. Ключи от машины Эдуарду Бутба вручил Полномочный представитель Чеченской республики в Краснодарском крае Саид-Хусейн Хамзатов.

 

 

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