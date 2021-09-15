Министерство по налогам Абхазии подписало соглашение о сотрудничестве с "Амра-банком"

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба и председатель правления коммерческого банка "Амра-банк" Нестор Дамениа подписали соглашение "О сотрудничестве и информационном взаимодействии", рассказал в интервью Sputnik пресс-секретарь МНС Георгий Габуния.

Согласно документу, ведомство получит доступ к актуальной информации об открытии или закрытии банковских счетов налогоплательщиков, оборотах по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Документ позволяет получать информацию в онлайн режиме, то есть когда происходит операция в банке со счетами налогоплательщиков, налоговая будет это видеть в режиме онлайн. Это позволяет контролировать операции здесь и сейчас, позволяет бороться с уклонениями от уплаты налогов, своевременно реагировать на сомнительные операции", - подчеркнул Габуния.

Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам рассказал и о том, в каком режиме ведомство контактирует с банками в данное время.

"Ежемесячно мы получаем выписки по проведенным операциям, затем мы сидим и обрабатываем вручную. Это естественно занимает много времени и определенные усилия, а здесь это будет происходить внутри программного обеспечения. У нас есть свое программное обеспечение, и у банка оно есть, мы дали возможность получать информацию из одной программы в другую", - отметил Георгий Габуния.

"Амра-банк" также будет иметь возможность получать актуальную информацию по ИНН – идентификационному номеру налогоплательщика, и КПП – кода причины постановки на учет в онлайн режиме.

"Такая практика взаимодействия Министерства по налогам и сборам и банками Абхазии происходит впервые", - подчеркнул пресс-секретарь МНС.

Георгий Габуния также сообщил, что прорабатывается вопрос заключения договора о сотрудничестве с другими банками республики. Соглашение ускорит процесс обмена информацией между банком и налоговыми органами, что существенно влияет на качество и своевременность администрирования налоговых платежей.