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Гал останется на сутки без подачи воды

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210915/1033212104/Gal-ostanetsya-na-sutki-bez-podachi-vody.html

На головных водозаборных сооружениях в селе Речх произошла авария, которая требует незамедлительного ремонта.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Подачу воды в Гале отключат с 20:00 15 сентября до 21:00 16 сентября, сообщает Управление городского хозяйства администрации Галского района.

"Мы рассчитываем исправить ситуацию за это время", - сообщил Гал ТВ начальник УГХ администрации Галского района Дмитрий Адлейба.

Отключения связаны с аварией на головных водозаборных сооружениях в селе Речх. Ликвидация последствий аварии, предположительно, займет у специалистов сутки.

 

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