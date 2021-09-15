Гал останется на сутки без подачи воды

На головных водозаборных сооружениях в селе Речх произошла авария, которая требует незамедлительного ремонта.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Подачу воды в Гале отключат с 20:00 15 сентября до 21:00 16 сентября, сообщает Управление городского хозяйства администрации Галского района.

"Мы рассчитываем исправить ситуацию за это время", - сообщил Гал ТВ начальник УГХ администрации Галского района Дмитрий Адлейба.

Отключения связаны с аварией на головных водозаборных сооружениях в селе Речх. Ликвидация последствий аварии, предположительно, займет у специалистов сутки.