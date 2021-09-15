Анкваб встретился с вице-губернатором Краснодарского края

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Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району Сотрудники УВД по Гагрскому району обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. 812

Бжания поздравил президента Никарагуа с 200-летием независимости республики Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами. 36