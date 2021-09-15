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Анкваб встретился с вице-губернатором Краснодарского края

© Foto / Кабинет Министров РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Встреча с Андреем Алексеенко, вице-губернатором Краснодарского края, состоялась в Сухуме.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко: строительство, архитектура, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

Стороны договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.

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