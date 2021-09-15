Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 сентября

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В четверг 16 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.