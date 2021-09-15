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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (194)
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Sputnik Абхазия
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В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В четверг 16 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (194)

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