Школу в Гудаутском районе закрыли на карантин из-за COVID-19

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько классов в школах Гудауты и среднюю школу в поселка Джымчыхра в Лыхны закрыли на карантин, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия.

Со вторника на этой неделе до понедельника приостановили работу в школе поселка Джымчыхра в Лыхны, так как там заболели шесть учителей, которые преподают основные образовательные предметы.

"Всплеска заболеваемости у нас нет, но проблема возникла с тем, что раньше этой вирусной инфекцией болело в основном взрослое население, то сейчас заражаются дети тоже. Что касается соблюдения санитарных норм, мы ежедневно проводим проверки в школах на наличие антисептиков, масок, соблюдения рекомендаций медиков. В целом я оцениваю эту работу как положительную", - сказал Харазия.

Он также уточнил, что гудаутскую среднюю школу №2 закрыли на один день в связи с необходимостью проведения там работ по дезинфекции.

"Там выявили 15 случаев заболевания коронавирусом – заболели 12 учеников и три учителя. После дезинфекции, которую организовала гудаутская СЭС и проводят сотрудники ковидного госпиталя, она откроется. С завтрашнего дня она заработает в штатном режиме. Также мы поручили руководству школы через классных руководителей узнать о самочувствии учеников и их родителей для того, чтобы у нас была полная информация об этом", - отметил он.

Харазия подчеркнул, что с учетом количества учеников и педагогов в этой школе – около 600 человек – это небольшой всплеск заболеваемости.

Он добавил, что есть единичные случаи в районных школах, где на некоторые время были закрыты на карантин классы. Например, это школа в селе Лыхны, в Новом Афоне, где заболели 12 педагогов и девять из них уже выздоровели и вышли на работу после отрицательного результата ПЦР-теста.

По словам Харазия, масками и дезинфицирующими средствами школы обеспечивает районная администрация.