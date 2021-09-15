Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району

Сотрудники УВД по Гагрскому району обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска УВД по Гагрскому району капитана милиции Хаджарата Багателия, оперуполномоченного ОУР УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Тимура Аншба, участкового уполномоченного милиции УУМ МОБ УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Дмитрия Джалагония и иных неустановленных сотрудников УВД по Гагрскому району. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств.

По данным следствия, 7 апреля этого года Багателия совместно с членами опергруппы Аншба, Джалагония и неустановленными сотрудниками УВД по Гагрскому району, находясь при исполнении своих должностных полномочий, осуществляли патрулирование территории, вблизи смотровой площадки, в горной местности Мамзышха, задержали гражданина России Артема Русских.

Его подозревали в сбыте путем производства тайных закладок наркотических средств. Примерно в 18:20 его доставили в УВД по Гагрскому району, где в одном из служебных кабинетов Багателия в нарушение законодательства, без понятых, произвел личный досмотр Русских. Оперуполномоченный Аншба водворил задержанного в изолятор временного содержания. Русских освободили к 23:00.

Однако в тот же день Русских снова был задержан сотрудниками УВД вместе с супругой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Их доставили в отделение милиции, где в нарушение действующего законодательства, без составления соответствующих документов провели их опрос и личный досмотр. При участии Русских был обследован их гостевой номер в "Black-Sea".

Позже в одном из служебных кабинетов УВД Багателия, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники умышленно применили физическое насилие в отношении Русских. Ему нанесли многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, а также угрожали оружием и расправой.

После Русских вывезли в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района. Там, по данным следствия, его били резиновой дубинкой, в результате чего причинили телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин.

Приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей.