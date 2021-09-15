Минпросвещения рассказало об эпидситуации в школах Абхазии

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает – 26375. Из них 21807 человек выздоровели и 395 умерли.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заболеваемость в образовательных учреждениях минимальная, заявил в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.

"Можно сказать, что заболеваемость в образовательных учреждениях минимальная, руководство и работники министерства просвещения ежедневно посещают районы, школы на предмет соблюдения карантинных мер. Если есть необходимость в выделении дезинфицирующих средств, министерство помогает", - сказал Кутелия.

Он рассказал о количестве заболевших COVID-19 среди учеников и педагогов в районах республики.

"В Гагрском районе 11 учеников болеет коронавирусной инфекцией и два учителя, постковидных 140 человек. В Гудаутском районе 13 заболевших учителей и около 30 школьников, закрыто пять классов, 25 учителей вакцинировано", - сообщил начальник отдела по связям с общественностью.

В Сухумском районе болеет один учитель, вакцину сделали 14 педагогов, столько же уже переболели COVID-19.

"В Сухуме на данный момент болеет 36 человек, 378 учеников находятся на самоизоляции, также болеет восемь учителей и на самоизоляции находятся четыре педагога, вакцинацию среди учителей прошли 80 человек. По Сухуму практически 50% уже переболело, это около 290 педагогов. По всему городу закрыто 10 классов", - подчеркнул Кутелия.

В Галском районе 82 учителя уже вакцинировались, 22 переболело, на данный момент болеет семь педагогов, а также восемь учеников, один класс закрыт на карантин. В Ткуарчалском районе болеет 13 учителей, вакцинацию прошли 62 педагога, болеет 47 учеников.

В Гулрыпшском районе болеют три учителя и один воспитатель детского сада, закрытых классов и болеющих учеников нет. В Очамчырском районе болеет шесть учителей, четыре учащихся и закрыто шесть классов по всему району.