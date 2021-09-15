Глава Сухума провел совещание по эпидситуации в столице

Общее число случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в Сухуме составляет 10 249 человек.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии в Сухуме составляет 10 249 человек, сообщила на совещании начальник Управления здравоохранения администрации Ирма Воуба. По ее информации, активных случаев на сегодняшний день 363, выздоровели 9 460 человек и умерло 163 человека.

Она также рассказала, что при детской поликлинике в специальном ковид-кабинете за август принято 475 ребенка, у 311 детей взят ПЦР-анализ, подтвержденных 74. При этом уже в августе наблюдался спад заболеваемости в сравнении с июлем.

Отдельно был затронут вопрос вакцинации в столице. Кампания по вакцинации проводится в первой поликлинике, в третьей поликлинике в Синопе, в городской клинической больнице, в районной поликлинике и в поликлинике Морпорта.

По словам Воуба, при первом этапе вакцинации "Спутником V" наблюдалась большая активноcть населения. По данным на 14 сентября, в Сухуме "Спутником-Лайт" вакцинировались 1119 человек без учета цифр районной поликлиники и в поликлиники Морпорта, которые подотчетны Минздраву.

Главврач поликлиники №1 Лиана Ампар рассказала, что если раньше вакцинировали до 60 человек в день, то сейчас всего до 10 человек.

"Нужно активизировать работу с населением. Провести разъяснительную работу, что вакцина прошла все стадии апробации, негативных последствий в Абхазии не выявлено, чтобы люди не боялись делать вакцину. У нас нет примеров того, что после вакцинации у человека появились осложнения. Ни один человек из привитых в медучреждения не обращался, не было пациента с жалобами на последствия вакцинации", - сказала Лиана Ампар.

Главврач Инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что незначительный спад количества пациентов с коронавирусом в сухумской инфекционной и ковид-госпитале обусловлен началом работы мобильного российского военного госпиталя, а не снижением уровня пандемии. Он добавил, что в последние дни идет тенденция к ухудшению эпидемобстановки.

В ходе совещания глава Сухума призвал ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности на рынках столицы и подчеркнул, что возможно введение графика работы рынков, если продавцы и покупателине будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Администрация также собирается направить в Парламент проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому будет установлен перечень штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.