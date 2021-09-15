Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 102 человек из 425 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Два женщины 70 и 62 лет с коронавирусной инфекцией скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21820 человек.