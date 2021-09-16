Закатать в банку: как суета на кухне переросла в бизнес

О том, как обычная варка компотов на кухне переросла в настоящий бизнес, что и как производят в новом цехе в селе Лыхны, с какими сложностями столкнулись предприниматели, зачем туда приезжают туристы и какие мастер-классы для них проводят, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

От кухни до бизнеса

Путь к собственному цеху по производству консервированной продукции из местных фруктов и ягод у Татьяны Арджения из села Лыхны начался с семейной кухни. Бабушка научила ее "хитростям" приготовления компотов, и с годами привычная кулинарная "алхимия" переросла в небольшой бизнес, но еще в стенах дома.

Все изменилось в 2016 году, когда Татьяна вместе с членами семьи представила свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке в Сухуме. В тот день они побили личный рекорд – партию из ста банок компота "смели" минут за 20.

"Мы были приятно удивлены этому, и у нас появился некий стимул продолжить работу, развивать ее. Мы сделали ИП, зарегистрировали свою страницу в соцсетях и назвали наш бизнес "Ахчарах". Переводится это слово с абхазского языка как росток, веточка - все, что только зарождается. Такой философский подход к выбору названия у нас был", – поделилась она.

Спустя два года новоиспеченные предприниматели стали постоянными участниками агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве и без победы не возвращались. Дипломы за первые места и благодарственные письма от руководства Абхазии удачно вписались в интерьер нового цеха, который заработал весной 2021 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диплом за первое место с агропромышленной выставки "Золотая осень"

После поездки в российскую столицу Татьяне поступило несколько предложений о заключении контрактов с зарубежными фирмами, но ей пришлось отказаться, так как покрыть требуемые объемы в условиях домашней кухни было невозможно. Планы о покорении Москвы пришлось отложить.

Но дело набирало обороты, и постепенно количество заказов стало возрастать. Появились клиенты среди владельцев небольших продуктовых магазинов и туристов в летний сезон. Вышли на объемы до 2000-3000 банок компотов, лимонадов, фруктовых "коктейлей", соков и джемов в год. Производители также наладили доставку своего товара заказчикам.

Почти все фрукты и ягоды, из которых делают эту продукцию, произрастают в саду семьи Гагулия, где Татьяна замужем. Это фейхоа, цитрусы, груши, яблоки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фрукты, собранные в саду семьи Гагулия

"У нас такой принцип – мы используем только местные фрукты и ягоды. Что-то растет у нас в саду, что-то покупаем у сельчан. Производим продукцию по сезону. Сейчас сезон яблок, кизила, и поэтому мы сейчас делаем больше упор на них. Скоро начнется цитрусовый сезон, и ассортимент существенно пополнится", – отметила Арджения.

В целом особых проблем с нехваткой сырья предприниматели не испытывают. Единственную сложность создает кизил. В семейном саду он не растет, а спрос в сезон на кизил высокий. Порой им приходится заранее договариваться с крестьянами, у которых произрастают эти ягоды, и "бороться" с другими покупателями за них.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закатать в банку: как работает цех по производству консервов в селе Лыхны

Любимый напиток Татьяны – это обладатель золотой медали на выставке в Москве яблочный сок, в котором нет ни грамма сахара. Он напоминает ей о детстве. Она подчеркнула, что в сладком порошке нет необходимости. Местные яблоки и так содержат в себе достаточное количество сахара.

По ее словам, Госстандарт Абхазии рекомендовал этот продукт детям, спортсменам и диабетикам.

Эксперименты и дегустация

Татьяна и ее единомышленники останавливаться на традиционных и привычных многим вкусах не намерены. Периодически они проводят небольшие эксперименты и придумывают новые напитки. Удачным опытом в этом плане она назвала негазированный лимонад из мандарина, лимона и киви. Мне, как любителю лимонада, повезло. К нашему приезду оставалась последняя бутылка этого напитка, и мы, конечно же, без дегустации оттуда не уехали.

В сравнении с уже обыденными вкусами подобной магазинной продукции, вкус "изобретения" был немного непривычным, но мягким и приятным. Распознать сразу, из чего сделан этот лимонад, если не знать об этом заранее, непросто. Вкусы всех ингредиентов слились воедино, и лишь немного выделялся на фоне них цитрус. Бонусом стали кусочки фруктов на дне бутылки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Татьяна Арджения с продукцией в руках

При этом Арджения не скрывает, что были и неудачные опыты в создании "миксов". Хурма с черным перцем "не сдружились".

"Если честно, сначала этот сок был еще более или менее неплохой, но после того, как чуть постоял, оказался слишком терпким. Черный перец все-таки я никому не советую добавлять", – с улыбкой сказала Татьяна.

Новые условия и объемы

По рассказу Арджения, в 2019 году она узнала о проектах UNDP (программа ООН по развитию – прим.), в рамках которых предоставляли гранты на открытие или расширение частного бизнеса. В тот раз победить в конкурсе ей не удалось, но Татьяна не сдалась. Повторная попытка спустя год оказалась успешной. Грант был выделен, но наступила пандемия коронавируса, и сроки реализации задуманного проекта отодвинулись еще на один год.

"К началу 2021 года здание для цеха уже было построено. Весной оно было оборудовано, и в июне мы, наконец, полноценно запустились", – объяснила Татьяна.

Закатать в банку: как работает цех по производству консервов в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Закатать в банку: как работает цех по производству консервов в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Закатать в банку: как работает цех по производству консервов в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Закатать в банку: как работает цех по производству консервов в селе Лыхны

Арджения преподает русский язык и литературу в лыхненской школе. После работы, призналась она, сразу бежит в свой цех. Она также отметила, что трудиться в новых условиях при наличии необходимого оборудования и пространства намного проще и приятнее, чем было раньше.

"Я всегда говорю, что в школе я работаю умственно, а сюда прихожу работать физически, и мне это нравится", – поделилась она.

С открытием цеха и установкой оборудования производительная мощность увеличилась до 10 000 единиц продукции. Если раньше Татьяна и ее помощники варили сироп в кастрюле емкостью 20 литров, то сейчас они это делают в специальном котле в десять раз больше.

Издержек в работе почти не бывает. Бизнесмены из Лыхны дают гарантию на свою продукцию два года. Даже если не получится реализовать товар в этом году, то в следующем сезоне клиенты на него точно найдутся. Пропасть сладкой воде также не дают члены семьи, особенно дети, добавила Татьяна.

С учетом увеличения объемов производства, Арджения не исключает вероятность того, что сырья из личного сада в будущем будет недостаточно. Поэтому ее семья планирует посадить новые фруктовые деревья, что позволит им сократить расходы на закупку ягод и фруктов.

Готовиться к такому развитию событий они начали еще три года назад, когда посадили карликовые сорта яблок и груш. Последние не принялись. Около десяти молодых яблонь начали давать плоды с прошлого года.

В связи с повышением цен на тару пришлось пересмотреть стоимость продукции и ее объемы. В пример Татьяна привела банку для джемов, которые сократились в объемах с 250 до 170 граммов. Цена на джем при этом осталась прежней. Этикетки заказывают в одной из гагрских фирм.

Цех оборудован варочным котлом, аппаратом для розлива напитков по емкостям, соковыжималкой, дегидратором (аппарат для сушки фруктов - прим.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Цех по производству консервов в селе Лыхны

Туристы-гурманы

После открытия цеха Арджения договорилась с несколькими гудаутскими туристическими компаниями, которые включили свой маршрут услугу по дегустации лыхненских напитков.

В курортный сезон туда периодически заезжают группы гостей по 20-40 человек. На месте им рассказывают и показывают, как изготавливается продукция, туристы ее пробуют и выбирают понравившуюся.

"Я заметила, что туристы очень любят дегустировать. Бывает, ничего не покупают некоторые, но пробуют все. Наибольшей популярностью среди гостей пользуется мандариновый джем и сок, компот из фейхоа", – рассказала Татьяна.

Гости республики нередко открывают для себя не только новые вкусы, но и фрукты или ягоды. Арджения поделилась, что во время очередного приема к ней подошла туристка и, указывая на банку с компотом из фейхоа, спросила, что это за такие зеленые помидоры, из которых делают сок.

Татьяна не только утолила любопытство посетительницы, но и ее жажду. После пробы экзотического напитка гостья не осталась равнодушной и прихватила с собой баночку. Закусить все это дело можно сухофруктами также собственного производства.

С июня Арджения продала более одной тысячи банок своей продукции. Клиенты есть в Гагре, Гудауте, Пицунде, Сухуме. После запуска цеха на всю мощность она надеется выйти и на другие рынки страны, а в перспективе также и России.

Мастер-класс и аджика

В том цехе, помимо Татьяны, работают еще два человека. Персонал она набирала среди проверенных соседей. Пенсионерка Нателла Мамацева за свою жизнь закатала не одну сотню банок компота, и ничего необычного для нее в этом нет, но с появлением оборудованного мини-предприятия рядом с ее домом делать это стало проще.

"Вы видите, какие сложные настали времена. Все подорожало, пандемия. Работа здесь, конечно, помогает в финансовом плане. При этом мы дома тоже не сидим, сложа руки. Делаем чачу, вино, аджинджухуа, аджику. Все своими силами", – поделилась она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нателла Мамацева

Мамацева также проводит для туристов мастер-классы по приготовлению аджики старым способом, которым уже мало кто пользуется. У входа в цех стоит ахакьа (камень для размельчения перца - прим.), которое досталось от бабушки семьи Гагулия.

На ней с помощью другого камня поменьше Нателла в ручном режиме делает абхазское острое "масло" с добавлением специй, чеснока, разной зелени и немного воды.

По ее словам, гости наблюдают за этим действом с большим любопытством и с удовольствием покупают местную продукцию. Нателла призналась, что в домашних условиях она уже ахакьа не использует, так как этот метод сложный и трудоемкий. Сейчас на помощь кулинарам приходят современные технологии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нателла Мамацева проводит для туристов мастер-класс по приготовлению аджики старым способом

Приготовление аджики на глазах у туристов происходит исключительно в резиновых перчатках. Аджика не знает "пощады" и проникает в раны и мелкие порезы на руках, вызывая боль. Мамацева вспомнила, как в прошлом после такой готовки она проводила ночи в слезах, а руки держала в миске с водой.