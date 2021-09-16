Россотруничество и Дом Москвы помогли школьникам из Псху

Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. Добраться до него можно только по воздуху или на полноприводном автомобиле через горные перевалы.

CУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с туристической платформой "Хорстрип", общественной организацией "Центр правозащиты российских граждан в Абхазии" и культурным фондом "Платформа" завершили двухдневную гуманитарную миссию в селе Псху.

Представительство Россотрудничества в Абхазии передало местной школе 800 учебников, прописей и пособий для учеников с 1 по 10 классы. Всего в сельской школе обучаются 28 человек.

"Мы обсудили с учителями участие ребят в наших викторинах, конкурсах, чтобы они могли дальше принять участие в поездках в рамках программы "Здравствуй, Россия", чтобы готовились к поступлению в вузы. Также обсудили строительство детской площадки, как и чем мы можем помочь благоустройству села. В Псху были очень рады и благодарны учебникам, так как там почти ничего не было", – рассказала консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Марина Гридасова.

Участники миссии встретились с главой села Петром Новинкиным – были намечены пути взаимодействия для привлечения туристов в труднодоступные высокогорные места, обсуждены детали предоставления бесплатной правовой помощи жителям Псху.

Кроме того, директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов договорился с руководством села о взаимодействии при реализации историко-патриотического проекта "Кавказский фронт", который посвящен 80-летию Битвы за Кавказ. Мероприятия в рамках проекта пройдут в 2022 и 2023 годах.

В селе были проведены съемки видеоролика к 78-й годовщине окончания Битвы за Кавказ. В основе сюжета дом, который в годы Великой Отечественной войны служил штабом немецких войск.

Поездка была организована при поддержке московского культурно-делового центра "Дом Москвы".