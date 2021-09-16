Международный форум "ИнтерВолга-2021" в Нижнем Новгороде начался 15 сентября и завершит свою работу 16 числа.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия приняла участие в международном форуме "ИнтерВолга-2021" в Нижнем Новгороде, сказал в интервью Sputnik представитель республики в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук.

"Форум традиционно проводится по берегам реки Волга, сейчас символический ключ передали Самаре, где он будет проходить в следующий раз. На открытии форума участников приветствовал уважаемый министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков", – подчеркнул он.

Проведение "ИнтерВолга-2021" связано с развитием отношений зарубежных стран и Приволжским регионом.

"Абхазию на форуме представил я, выступил на секции. Я предложил посещение нашими нижегородскими школьниками, спортсменами и другими категориями граждан пансионата "Пицунда" в межсезонье, чтобы задействовать весь потенциал Республики Абхазия. Также будет рассматриваться вопрос продлить маршрут поезда Нижний Новгород – Адлер до Сухума", - отметил Владимир Литвинчук.

Выступая на форуме, представитель Абхазии в Нижнем Новгороде предложил продолжить студенческое взаимодействие.

"С 2008 года в Абхазию приезжали студенты 11 вузов Российской Федерации, также за это время было проведено девять международных студенческих конгрессов. Эти темы обсуждались на секции и в общем-то поддержка руководства Нижегородской области, поддержка федеральных структур есть", – сказал он.

В форуме "ИнтерВолга-2021" в Нижнем Новгороде принимает участие более 160 приглашенных участников из Абхазии, Австрии, Египта, Индии, Китая, Мальты, Молдавии, Франции, Эквадора, ЮАР, Японии и других стран.