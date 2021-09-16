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Тротуарную плитку в центре Гудауты планируют заменить ко Дню Победы

© Foto / Адгур Тарба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общая площадь новой тротуарной плитки, которую заменят в центре Гудауты, 1300 квадратных метров.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по замене тротуарной плитки в центре Гудауты, на проспекте Героев, планируют завершить ко Дню Победы и Независимости, если позволят погодные условия, рассказал корреспонденту Sputnik главный архитектор Гудаутского района Адгур Тарба.

"Замена тротуарной плитки проводится на проспекте Героев вокруг парка имени Ленина и на улице Харазия. Общая площадь чуть больше 1300 квадратных метров. Работы проводятся за счет средств районного бюджета. На это выделили около 3,5 миллиона рублей", – отметил он.

По словам Тарба, ремонтные работы проводит МУП "Гудаутская ремонтно-строительная организация". Они начались в понедельник, планируется завершить работы до Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, который отмечается в стране ежегодно 30 сентября.

В столице республики 9 сентября завершилась укладка тротуарной плитки вокруг парка Славы. Всего было уложено 1500 квадратных метров вокруг парка и перед Посольством России в Абхазии.

 

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