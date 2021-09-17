Оптические клоны в театре: необычную выставку организовали в Гагре

О том, что такое оптоклоны, как они попали в Абхазию, копии каких национальных сокровищ России представлены на выставке, как на них реагируют посетители и какие "подозрения" вызывают необычные экспонаты, а также как все это вписалось в атмосферу заброшенного театра, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Реалистичная иллюзия

Заброшенное здание театра в Гагре ненадолго оживилось. В последнюю пару месяцев туда стали приходить не только ценители советской архитектуры и современной настенной живописи, но и те, кому интересны музеи, выставки и дорогостоящие "безделушки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Заброшенный дворец культуры в Гагре

Правда, чаще всего их там ожидает необычный сюрприз. Дело в том, что на той выставке представлены не оригинальные предметы национальных сокровищ России и даже не их копии. Все это их оптические клоны, созданные физиками. Автор такой методики российский ученый Юрий Денисюк. Еще в 1960-х годах он придумал, как нанести изображение предмета, которое практически не отличалось бы от оригинала, на пластину и тем самым воспроизвести его голограмму с помощью световых лучей.

Выставку разбили в холле театра, где соорудили небольшое, закрытое со всех сторон черной тканью пространство. На первый взгляд экспонаты могут показаться картинами в формате 3D с направленными на них лампами, на которых изображены разные предметы и портрет самого Денисюка, но при более внимательном изучении становится ясно, что все не так просто.

Складывается впечатление, что сокровища эти находятся за толстым стеклом, но и опять что-то не сходится. Как только отходишь в сторону и меняешь ракурс взгляда, они то исчезают, то меняют форму, то появляются снова. Стал грешить на свою близорукость, но организатор выставки Анна Савилова меня успокоила и наглядно продемонстрировала принцип работы "волшебства" при помощи телефонного фонарика.

"Это оптическая иллюзия. Изображения этих предметов нанесены специальной методикой на пластину, и при направлении на нее светового луча они проявляются. Как только убираем свет, они исчезают. Для того чтобы изделие выглядело так, как оно должно выглядеть, луч надо направлять под определенным углом", - объяснила Савилова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Савилова

Выставку эту в Абхазии организовал Санкт-Петербургский музей Университета информационных технологий, механики и оптики. На ней представлены клоны работ Карла Фаберже и семейных драгоценностей династии Романовых.

Погремушка, яйца Фаберже и диадема

Группа туристов из Омска тоже не сразу вникла в суть дела, но после беседы с Анной не смогли скрыть своего удивления. Ольга так и не "смирилась" с тем, что предметов искусства, которые она разглядывала, в действительности там нет.

"Это просто "вау"! Мы никогда о таком не слышали и не знали о таких технологиях. Вообще, мы пришли посмотреть театр, а тут такое. Мне кажется, что за стеклом все-таки эти вещи есть. Просто надо убрать это стекло", - поделилась она.

Ее подругу Елизавету больше всего впечатлил портрет ученого Денисюка. По ее словам, изображение настолько реалистично, что не может оставить равнодушным. Что касается коллекции клонов драгоценностей, девушка не стала скрывать своего желания обладать "Диадемой Элегия" из платины, золота и инкрустированной бриллиантами и сапфирами.

Оптическая выставка в Гагре © Sputnik / Томас Тхайцук

Оптическая выставка в Гагре © Sputnik / Томас Тхайцук

Оптическая выставка в Гагре © Sputnik / Томас Тхайцук

Оптическая выставка в Гагре © Sputnik / Томас Тхайцук

Оптическая выставка в Гагре © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Оптическая выставка в Гагре

С работами Фаберже подруги уже были знакомы. Они видели их в московских музеях, но в таком иллюзорном состоянии - впервые. Больше всего Ольге пришлась по душе погремушка-свистулька, изготовленная по заказу императрицы Анны Иоанновны для младенца-императора Ионна Антоновича в 1740 году. Она даже представила, как такой погремушкой приглашает домочадцам на обед.

Наверное, маленькому императору было весело баловаться "дорогущей" игрушкой из золота, серебра с бриллиантами, рубинами и слоновой костью. Возможно, так царская семья воспитывала в подрастающем поколении утонченный вкус и любовь к искусству.

Император Николай II тоже любил порадовать свою маму Марию Федоровну и довольно недешевыми подарками. Оказывается, она была поклонницей изделий Фаберже. Заботливый сын об этом не забывал и на презентах не экономил. Клоны нескольких таких подарков представлены на выставке в Гагре. Среди них "Часы-петушок", "Лавровое дерево" и "Пасхальное яйцо "Орден Святого Георгия".

Его супруга Александра Федоровна тоже не была обделена вниманием. В 1989 году он подарил ей на Пасху "Пасхальное яйцо "Ландыши", а четырьмя годами раннее на тот праздник вручил "Пасхальное яйцо "Ренессанс". Всего в коллекции императорской семьи было 52 яйца от Фаберже.

Организатор выставки уверена, что далеко не у каждого есть возможность увидеть своими глазами оригиналы этих шедевров, которые редко покидают Россию. Выставка эта позволяет ценителям искусства рассмотреть хотя бы их клоны, которые внешне почти не отличаются от оригиналов.

Савилова с сожалением отметила, что привезти в Абхазию подлинники в нынешней ситуации невозможно, так как страховка на них стоит баснословных денег, а без нее никто за пределы России столь ценные экспонаты не вывезет.

"Сейчас мы привезли всего десять оптоклонов, но мы надеемся, что эта выставка будет расширяться, и у нас получится привезти еще много экспонатов, которые были бы интересны и жителям, и гостям Абхазии. Когда именно это произойдет, пока ответить не могу", – отметила Савилова.

Было, но прошло

Анна Савилова рассказала, что в день выставку посещает от 100 до 200 человек и большинство из них туристы. Чаще всего гости не знают об экспозиции и приходят посмотреть здание театра, но при этом не упускают возможность совместить приятное с полезным.

Площадку для проведения выставки предоставили власти Гагры, и выбрана она была организаторами не случайно.

"Само здание красивое, помпезное, и нам показалось, что провести такую выставку именно здесь будет очень символично. Что сталинский ампир и национальные сокровища будут сочетаться, и мы не ошиблись", - отметила Анна.

Гости по разному реагируют на то, в каком состоянии театр. По словам Савиловой, кто-то восхищается тем, что осталось от былой архитектуры, а кто-то с обидой в душе возмущается тому, что стране не удалось уберечь после войны такую красоту.

Савилова также рассказала, что среди посетителей выставки была женщина, которая в советское время выступала на сцене этого театра – аккомпанировала артистам. С ее слов она узнала, что в театре всегда были аншлаги, и достать туда билеты было крайне сложно.

Зимний театр - бывший Дворец культуры был построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными. Расположен он напротив гагрской колоннады и хорошо оттуда просматривается, но концерты там больше не проводят и кино не крутят.

После Отечественной войны народа Абхазии здание закрыли, с тех пор оно так больше и не заработало. Время, погода и мародеры сделали свое дело. В наши дни очаг культуры угасает и до полного затмения, вероятно, осталось недолго.

В театре "чудесным" образом образовались груды мусора, но их уже разгребли. Потолки в здании местами отвалились и проявились драночные перекрытия. Сцен там больше, впрочем, как и всего остального внутреннего убранства. Вместо полов лишь бетонная заливка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заброшенный дворец культуры в Гагре

Частое присутствие в том здании человека выдают граффити и различные надписи на русском и английском языках. Правда, далеко не все из них соответствуют канонам культуры и воспитания. Стены театра стали местом для самовыражения молодежи и современного искусства. Кто-то нарисовал желтого цвета "смайлик" на балконе, кто-то нанес логотипы любимых музыкальных коллективов или же запечатлел название города, откуда он приехал, "увековечил" свое имя.

Но есть одна фраза из песни, которая, пожалуй, отражает всю трагичную историю этого театра и нынешнее его состояние – "было, было, было, но прошло". Ее написал неизвестный автор почти на всю стену на первом этаже, где когда-то проводили концерты. Как рассказала Савилова, фото этой надписи разлетелось по социальным сетям, и многие приходят туда для того, чтобы взглянуть именно на нее.