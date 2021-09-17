Власти Сухумского района отчитались о работах по ликвидации ущерба от стихии

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В Сухумском районе в большей степени пострадали дороги в селах, повреждены кровли административных зданий и частных домовладений, урон получили энергосети, сообщает администрация Сухумского района в Facebook.
Глава администрации района Алхас Читанава рассказал о работах по ликвидацию ущерба от стихии, проведенных на сегодняшний день.
"Нашими силами за счет собственного бюджета проведены такие работы, как ремонт кровли пятиэтажного жилого дома №6 в селе Эшера на сумму 957 397 рублей, восстановлено русло реки Келасур, это обошлось в 510 690 рублей, проведен ремонт улицы Кольцевая в селе Баслата - 252 061 рубль", - сообщил он.
По словам Читанава, власти района также перечислили аванс за ремонт дороги на улице Объездная в селе Баслата на сумму 1 838 859 рублей и аванс за ремонт кровли жилого дома № 24 в селе Гумиста, который обошелся в 1 081 312 рублей.
На сегодня работы по восстановлению шести проселочных дорог в Верхней Эшере завершены. В течение 10 дней при благоприятных погодных условиях завершатся аналогичные работы и в селе Эшера. Затем планируют перейти к устранению ущерба в селе Баслата.
Кроме того, в пятницу 17 сентября рабочие приступили к замене кровли здания администрации села Эшера.
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