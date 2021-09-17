Абхазия и Россия согласовали объемы вылова хамсы

Решение седьмой сессии абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству вступит в силу после принятия постановления Кабинетом министров Абхазии.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Седьмая сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству завершила свою работу подписанием протокола, в котором, в частности, определены объемы рекомендованного вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2021-2022 годов.

"Необходимо отметить установление общего объема рекомендованного улова, который возможен в морских водах Республики Абхазия. Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн", - сказал руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, руководитель российской делегации Игорь Рулев.

Он также рассказал, для чего ежегодно устанавливаются параметры по вылову хамсы в путину.

"Мы понимаем, что каждый год научные организации и Российской Федерации, и Республики Абхазия проводят исследования по Черному морю, по запасам хамсы, ее миграции, распределению и, исходя из научных исследований, организации определяют тот запас, который в принципе существует в морских водах Абхазии", – отметил Рулев.

Для сохранения водных биологических ресурсов, продолжил специалист, стороны определяют предельный лимит, который возможен к добыче рыбопромышленными организациями обеих стран.

"Если бы этот лимит не был установлен, это означало бы, что рыбодобывающие организации могут ловить ровно столько, сколько они захотят, что, безусловно, подрывало бы общий запас хамсы. Поэтому для цели его сохранения и предотвращения подрыва, устанавливаются определенные процентные соотношения к запасу, и это процентное соотношение как раз можно вылавливать в морских водах Абхазии", – сказал руководитель российской делегации.

Согласно протоколу, для Российской Федерации определены возможности добычи хамсы в морских водах Абхазии.

"Также протокол определяет объем в две тысячи тонн, и если до 15 февраля следующего года наши рыбодобытчики этот объем выберут, то они имеют право претендовать еще на три тысячи тонн до окончания хамсовой путины. Кроме того, протокол определяет максимальное количество рыбодобывающих судов Российской Федерации, а именно четыре, которые могут осуществлять работу в водах Абхазии", – заметил Игорь Рулев.

Один из основных моментов договоренностей, принятых во время сессии, – совместное сотрудничество в области науки по сохранению запасов рыбы в Черном море, проведение исследований.

Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии, руководитель абхазской делегации Артуш Сарибекян поблагодарил российскую делегацию за совместную плодотворную работу.

"Соглашение ежегодное, абхазская сторона уделяет большое внимание рыбной отрасли, об этом свидетельствуют те встречи у премьер-министра республики, которые были в преддверии сессии. Очень много внимания этому вопросу уделяет президент страны, отрасль отражена в социально-экономическом плане на 2022-2025 годы", - сказал Сарибекян.

На сессии, которая продолжалась два дня, стороны, в частности, обсудили состояние рыболовства и аквакультуры в Черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры в 2020-2021 годах, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки и результаты совместных российско-абхазских научных исследований.