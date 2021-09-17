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Музею Боевой Славы в Сухуме разрешили проводить экскурсии для школьников

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1513)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210917/1033225247/Muzeyu-Boevoy-Slavy-v-Sukhume-razreshili-provodit-ekskursii-dlya-shkolnikov.html

Учреждения культуры Абхазии приостановили свою деятельность 12 июля, согласно приказу министра Гудисы Агрба, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавиурсу.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Государственный музей Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба получил разрешение на проведение экскурсий для учащихся общеобразовательных школ Абхазии, приуроченных ко Дню Победы и Независимости 30 сентября, сообщается на странице музея в Facebook.

Экскурсии будут проводиться в период с 25 по 30 сентября. Администрация музея просит подавать заявки на посещение учреждения заранее, чтобы обеспечить безопасность гостей в условиях пандемии коронавируса.

"Просим уважаемых гостей при себе иметь маски. В свою очередь музей берет на себя обязанность обеспечить всех посетителей дезинфицирующими средствами", – отмечается в сообщении.

Максимальное количество экскурсантов в группе будет достигать 15 человек. В случае, если посетителей будет больше, их разобьют на группы.

Учреждения, подведомственные Министерству культуры Абхазии, закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу с 12 июля. Спустя месяц, на основании решения Координационного штаба по защите населения от COVID-19, президент ужесточил антиковидные ограничения в стране, в том числе запретив деятельность учреждений культуры.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1513)

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