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Более 100 новых случаев коронавируса выявлено в Абхазии за сутки

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1513)
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 26658. Выздоровели 21909 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 445 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 109 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпитале сейчас на стационарном лечении 28 пациентов, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 17, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, состояние 10 из них расценивается как тяжелое.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1513)

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