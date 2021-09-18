Наркотики от "Иосифа": МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Сотрудниками МВД Абхазии были задержаны граждане, подозреваемые в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в крупном, а также в особо крупном размере.

Так в отношении жителя Сухума Леона Зарандия, 1998 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчина был задержан на посту ГАИ "Бзыбь". При личном осмотре у Зарандия нашли три свертка, в которых были в общей сложности упакованы 96 свертков с метадоном общим весом порядка 49 грамм.

По информации следствия, Зарандия приобрел наркотики для дальнейшего сбыта, получив данные геолокации от лица под псевдонимом Иосиф.

В дальнейшем сотрудниками милиции при участии задержанного были изъяты два свертка, "закладки", которые ранее были сделаны в селе Багмаран Гулрыпшского района, примерно в пяти километрах от трассы Псоу-Ингур.

Общая масса наркотического средства, изъятого у Леона Зарандия, составляет порядка 50 грамм. Он заключен под стражу.

В результате проведенных оперативных мероприятий в Гагрском районе сотрудниками отдела угрозыска и участковыми уполномоченными милиции Цандрипшского отдела милиции была остановлена машина Mercedes под управлением жителя Дурипша Беслана Гамисония. В ходе обследования автомобиля в салоне обнаружили и изъяли марихуану, а в багажнике был найден шприц с метадоном. В отношении Гамисония возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом УВД по Гагрскому району по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении Джамала Алтейба.

Во время личного досмотра Алтейба у него был обнаружен сверток с метадоном. Мужчина взят под домашний арест.