Премьер-министр Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму России

Избирательные участки на выборах в Госдуму открылись на территории Абхазии в 08:00. Девять участков будут открыты до 20:00.

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб проголосовал на избирательном участке в Гудауте, расположенном в средней школе №2, рассказал председатель избирательной комиссии Александр Куренков.

"Мы открылись ровно в 8:00. Первым на нашем участке проголосовал Александр Анкваб - самый дисциплинированный избиратель. Пришел, проголосовал и пожелал удачи", - отметил Куренков.

Куренков уточнил, что к 10:00 воскресенья на избирательном участке в Гудауте отдали свои голоса более 100 человек.

Голосование проходит в рамках законодательства и процедуры выборов, никаких нарушений пока не выявлено, добавил Александр Куренков. За порядком на участке следят сотрудники правоохранительных органов. Участковой комиссии в работе помогают работники местного органа власти.

Девять участков открылись на территории Абхазии в 08:00.

На всех участках соблюдают антиковидные меры. Перед входом в помещение всех просят надеть маску. Тем, у кого ее нет, выдают одноразовые.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.