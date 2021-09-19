11:19 19 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск

Премьер-министр Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (15)
83 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/13/1033235259.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210919/1033235568/Premer-ministr-Abkhazii-progolosoval-na-vyborakh-v-Gosdumu-Rossii.html

Избирательные участки на выборах в Госдуму открылись на территории Абхазии в 08:00. Девять участков будут открыты до 20:00.

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб проголосовал на избирательном участке в Гудауте, расположенном в средней школе №2, рассказал председатель избирательной комиссии Александр Куренков.

"Мы открылись ровно в 8:00. Первым на нашем участке проголосовал Александр Анкваб - самый дисциплинированный избиратель. Пришел, проголосовал и пожелал удачи", - отметил Куренков.

Куренков уточнил, что к 10:00 воскресенья на избирательном участке в Гудауте отдали свои голоса более 100 человек.

Голосование проходит в рамках законодательства и процедуры выборов, никаких нарушений пока не выявлено, добавил Александр Куренков. За порядком на участке следят сотрудники правоохранительных органов. Участковой комиссии в работе помогают работники местного органа власти.  

Девять участков открылись на территории Абхазии в 08:00. 

На всех участках соблюдают антиковидные меры. Перед входом в помещение всех просят надеть маску. Тем, у кого ее нет, выдают одноразовые. 

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. 

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (15)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021
Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться