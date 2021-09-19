Сапфир на страже и ожидания: голосование на выборах в Госдуму в Гудауте

Голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации началось на девяти избирательных участках на территории Республики Абхазия в воскресенье 19 сентября.

О том, с какими ожиданиями избиратели Гудаутского района пришли на голосование, каких изменений они ждут, как проходят выборы на участках и как соблюдается безопасность и антиковидные меры, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Развитие и социалка

Избиратели из Гудаутского района могут проголосовать на выборах в Госдуму России на двух участках, которые расположены в стенах гудаутской средней школы №2 и Бамборской средней школы.

Первым избирателем, отдавшим свой голос на участке в черте города, стал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

"Мы открылись ровно в 8:00. Первым на нашем участке проголосовал Александр Анкваб - самый дисциплинированный избиратель. Пришел, проголосовал и пожелал удачи", - рассказал председатель избирательной комиссии Александр Куренков.

Жительница села Бармыш Фируза пришла на голосование с надеждой на то, что ее голос позитивно повлияет на взаимоотношения Абхазии и России, а также на сотрудничество стран в разных сферах. Среди основных проблем, по ее мнению, которые необходимо решить - это сложности в пересечении государственной границы по реке Псоу.

"Мне кажется, что нужно еще больше упростить процедуру пересечения границы. Это пошло бы на пользу не только жителям Абхазии, но и для туристов из России. Также, конечно, мы все хотим повышения пенсий, но мы понимаем ситуацию и, скорее всего, все не так просто", - поделилась она.

Избирательница Елена также решила проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на выборах. По ее словам, такому ответственному отношению к государственным вопросам ее приучили члены семьи с детства.

"Я верю только в лучшее. Мне кажется, что идет тенденция только в лучшую сторону. От этих выборов я ожидаю еще большего внимания политиков и чиновников к социальным вопросам. Хотелось бы, чтобы еще больше получили помощь наши дети и пенсионеры", - отметила она.

Елена также надеется, что продуктивное взаимодействие Абхазии и России будет расширяться в будущем и это приведет к развитию производственной отрасли республики.

По рассказу главы села Бармыш Геннадия Нанба, для избирателей из этого села власти организовали транспорт, на котором их доставили на голосование.

"Часть людей мы привезли на спринтере вместимостью 17 человек, а часть приехали вместе с соседями на их личном транспорте. Всего около 30 человек на этот момент. Позже, думаю, подъедут еще, но уже своим ходом", - уточнил он.

Без проверки температуры тела, дезинфекции рук и масок на голосование не пускают. За этим следят сотрудники школы в холле здания. Тем, кто забыл взять с собой медицинские маски, их предоставляют бесплатно.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Сапфир на страже и ожидания: голосование на выборах в Госдуму России в Гудауте

По словам председателя участковой комиссии Александра Куренкова, соблюдены нормы законодательства, антиковидные меры и безопасность, за которую отвечают сотрудники правоохранительных органов. К 10:00 воскресенья на участке в Гудауте проголосовало более 100 человек, и нарушений к этому времени зафиксировано не было.

Наблюдателей на избирательном участке в день голосования не ожидают, так как заявок к ним не поступало, но места для них на всякий случай подготовлены.

Очередь и дистанция

Не теряет бдительность немецкая овчарка по прозвищу Сапфир, которая несет службу вместе с кинологом Седьмой российской военной базы у избирательного участка в Бамборской школе. Она внимательно разглядывает всех прохожих и "активизируется" при виде людей с пакетами, рюкзаками или же сумками. Без проверки Сапфира методом обнюхивания мимо никто пройти не может. Также во дворе школы следят за порядком абхазские милиционеры.

К 10:00 на участке в Бамборской средней школе образовалась очередь. Большая часть избирателей состояла из военнослужащих российской военной базы. Они выстроились в колонну по 5-6 человек в ряду и по команде заходили в здание группами. Там их встречал человек с дезинфицирующим средством, который также раздавал маски.

Как сообщил председатель избирательной комиссии в Бамборской средней школе Олег Павлов, с утра голосовать в основном приходят военнослужащие, а уже после обеда, скорее всего, подойдут местные жители. С 8:00 до 10:00 проголосовало около 150 человек.

"Открылись мы в 8:00, но некоторые избиратели пришли даже раньше. Как вы видите, антиковидные меры полностью соблюдены. Участок обеспечен необходимыми антисептиками и масками. Стараемся, чтобы граждане соблюдали дистанцию. В помещении у нас минимальное количество людей и заходят избиратели группами", - сказал Павлов.

Наблюдателей на избирательном участке в Бамборе к тому времени также не было, но принять их готовы. Участковая комиссия состоит из 12 человек, двое из которых это представили российского посольства в Абхазии и еще десять – служащие Седьмой российской военной базы.

Павлов также уточнил, что граждане России, проживающие в Гудаутском районе, могут проголосовать на любом из двух избирательных участках.

В восьмой созыв Государственной думы Российской Федерации избирается 450 человек. Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.