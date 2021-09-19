Милиция Абхазии взяла под круглосуточную охрану все участки на выборах в Госдуму

Участки для голосования на выборах в Госдуму России открыты в Абхазии с 08:00 до 20:00 в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. МВД Абхазии под круглосуточную охрану с вечера 18 сентября взяты все участки для голосования на выборах в Госдуму России, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Милиция обеспечивает общественную безопасность и правопорядок в день выборов депутатов Государственной Думы по указанию министра МВД Дмитрия Дбар.

Сотрудники подразделений милиции общественной безопасности МВД Абхазии совместно с кинологической службой Учебного цента МВД обследовали избирательные участки и прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак.

Приказом главы ведомства, усилены меры по обеспечению дорожно-транспортной безопасности.

По любому вопросу, относящемуся к компетенции правоохранительных органов, граждане могут обратиться в пресс-цент МВД РА по адресу admin@mvdra.org.

В воскресенье 19 сентября на территории Абхазии открыты девять участков для голосования на выборах в Госдуму России.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.