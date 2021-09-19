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Глава Галского района проголосовал на выборах в Госдуму в Гудауте

© Foto / предоставил Константин Пилия
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)
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До 20:00 воскресенья принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет.

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Глава Галского района Константин Пилия проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в Гудауте, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik.

Пилия пояснил, что сейчас находится в отпуске, который проводит в своем родовом селе Куланырхуа Гудаутского района.

"Во время отпуска я нахожусь в своем родовом доме. Сейчас сезон виноградного урожая, и я занимаюсь хозяйственными делами. Поэтому я решил проголосовать в Гудауте. Что касается Галского района, процесс голосования там организован. Проходит оно в Доме культуры. Там играет музыка, дежурят милиционеры, участок обеспечен антисептиками и масками", - отметил он.

Константин Пилия поделился, что от выборов в Государственную Думу России он ожидает еще более тесного взаимодействия с Абхазией и решения ряда проблем. В пример он привел сложности, возникающие во время пересечения границы по реке Псоу.

© Sputnik / Бадри Есиава
Сапфир на страже и ожидания: голосование на выборах в Госдуму в Гудауте

"Скорее всего, я отвечу за большинство населения. Мы бы хотели, чтобы вопросы проблем на границе были сняты. Встречаясь с кандидатами в Госдуму, мы поднимали эту тему. Люди устали от тех проблем, которые там возникают", - подчеркнул Пилия.

В воскресенье 19 сентября на территории Абхазии открыты девять участков для голосования на выборах в Госдуму России.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

 

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)

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