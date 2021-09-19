Наблюдатель оценила организацию голосования на выборах в Госдуму в Сухуме

Общее число проголосовавших на выборах в Государственную Думу России на участках, открытых в Абхазии, к 16:00 составило 7976 человек.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выборы в Государственную Думу проходят с соблюдением всех требований, сказала в интервью Sputnik наблюдатель от Общественной палаты России Елена Жилинская.

"Я с восьми часов утра нахожусь в десятой сухумской школе, меня направила Общественная палата Российской Федерации и закрепила за этим участком. Могу вам сказать, что явка активная, в течение часа после открытия участка урна наполнилась, сейчас стоит уже третья", - отметила она.

Наблюдатель высоко оценила организацию процедуры голосования на участке.

"У меня нет никаких нареканий, здесь все предусмотрено, перед тем как открыть участок? была проведена дезинфекция, есть средства защиты, все очень организовано, толпы не создается, помогают сотрудники милиции", - сказала Жилинская.

Никаких нарушений процедуры голосования не было, подчеркнула представитель Общественной палаты России.

"Нет никаких нарушений и инцидентов, все проходит в мирной обстановке. Я довольна как все организовано, по всем пунктам, которые предоставила Общественная палата? я не могу сказать, что что-то не соблюдено, все отлично", - отметила наблюдатель.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт. Свой голос уже отдали глава государства Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. Голосование продлится до 20:00.