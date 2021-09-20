Бжания поздравил президента и народ Южной Осетии с Днем республики

Ровно 31 год назад, 20 сентября 1990 года, Совет народных депутатов Южной Осетии принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова и югоосетинский народ с Днем республики. Об этом сообщает пресс-служба Бжания.

"Позвольте поздравить Вас и весь братский югоосетинский народ с государственным праздником – Днем Республики Южная Осетия. 20 сентября 1990 года был сделан первый шаг на пути к независимости и международному признанию. Южная Осетия подтвердила свое право на строительство суверенного, демократического государства. Сегодня республика твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического, оборонного и культурно-образовательного развития", – отмечается в поздравительной ноте.

Бжания отметил, что недавний визит делегации Абхазии в Южную Осетию еще раз подтверждает намерения абхазской стороны развивать и укреплять взаимоотношения на благо народов обеих республик.

Президент Абхазии пожелал своему югоосетинскому коллеге крепкого здоровья, успехов на высоком государственном посту, а братскому народу Южной Осетии – благополучия, мира и процветания.

День республики широко отмечается в столице и районах Южной Осетии. В Цхинвале утром прошел военный парад, на котором присутствовали делегации из России, Абхазии, Сирии, ДНР и ЛНР. В течение дня пройдут соревнования по плаванию, а вечером праздничный концерт. Завершится День республики фейерверком.