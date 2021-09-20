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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (198)
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Во вторник 21 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (198)

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