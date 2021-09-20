Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 405

Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 485 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 109 из них.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Четыре летальных случая с коронавирусом произошло в медучреждениях Абхазии за прошедшие два дня, сообщает Оперштаб по защите от COVID-19. Число зарегистрированных за все время смертей достигло 405.

В Гудаутском ковидном госпитале умерла пациентка 65 лет. В российском военном госпитале скончались три пациента, мужчина 1946 года рождения и две женщины, 1961 и 1955 годов рождения.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 44 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 12, один человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 26828, выздоровели 22034 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.