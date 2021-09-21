"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Абхазии

Голосование на выборах в Госдуму прошло в Абхазии в воскресенье 19 сентября, на территории республики было открыто девять участков, два из них - в столице.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. По предварительным данным, убедительную победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия", сообщает Посольство России в республике.

Всего на выборах в Госдуму в девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек. Ранее сообщалось о том, что явка составила тринадцать тысяч.

По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю.И. Григорьев, А.В. Гордеев, А.Е. Хинштейн и С.С.Журова.

Посольство Российской Федерации поблагодарило центральные и районные власти Абхазии, сотрудников милиции, работников школ и домов культуры за помощь в подготовке и проведении выборов.

Голосование на думских и местных выборах проходило в России впервые в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, явка по стране превысила 51 процент.

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