В Абхазии зафиксированы еще 103 случая COVID-19 и два летальных исхода

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 433 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 103 из них, сообщает Оперштаб.

За минувшие сутки произошло еще два летальных случая с COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале умерла 71-летняя женщина и мужчина 70 лет.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 47 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, состояние двоих расценивается как тяжелое, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.