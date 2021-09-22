Протянуть руку помощи: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Леона Кирия-Тания

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для лечения восьмилетнего Леона Кирия-Тания, которому врачи поставили диагноз "минимальная мозговая дисфункция".

"Сегодня мы объявляем сбор для Леона Кирия-Тания, это уже шестой сбор для этой семьи. Только представьте, все предыдущие сборы дали хорошую динамику, дали прекрасный результат, Леон начал говорить, он стал ходить в школу, это очень важный этап в его жизни. Он стал лучше контактировать со своими сверстниками, и сегодня требуется незамедлительная помощь для того, чтобы вовремя продолжить лечение", – сказала председатель попечительского совета культурно-благотворительного фонда "Ашана" Изольда Хагба.

Цена курса лечения Леона составляет 250 тысяч рублей, проинформировала Хагба и обратилась с просьбой помочь ребенку в борьбе с болезнью.

"Пожалуйста, давайте еще раз объединимся и поможем семье сделать жизнь Леона лучше и счастливее", – отметила она.

В 2018 году врачи поставили Леону предварительный диагноз "Минимальная мозговая дисфункция", тогда он почти не говорил, произносил всего несколько невнятных слов. После обращения мамы в "Ашана" сотрудники фонда подобрали медицинский центр, подходящий для лечения Леона и открыли срочный сбор средств.

"Мы уже добились больших успехов, так как ребенок в пять лет не разговаривал, мы не знали, что с ребенком, диагноза не было. До обращения в фонд мы выезжали за пределы республики для лечения. После обращения в фонд "Ашана" нас направили в Москву, там уже был поставлен диагноз", – сказала мама Леона Шазина Кирия.

С помощью фонда "Ашана" Леону уже провели пять курсов лечения, и все они прошли удачно, состояние здоровья ребенка улучшается с каждым разом, отмечает она.

"Самое главное, он пошел в школу, он сам читает, считает и в классе ведет себя как обычные дети. Естественно по развитию речи он пока отстает, но врачи говорят, что остается 20% болезни, и обещают, что ребенок восстановится на все 100%", – говорит мама Леона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подопечный фонда "Ашана" Леон Кирия

Но для того чтобы Леон смог полностью восстановиться, ему необходимо продолжить курс лечения в той же клинике.

"Мы уже записаны в московском центре, где проходим обследование и лечение, предстоит шестой курс. 29 ноября мы должны быть там, до этого надо заехать в клинику Бурденко, нужна консультация нейрохирурга", – сказала она.

Помимо учебы, в школе Леон любит читать и считать, по прогнозам врачей, если ему не понадобится хирургическое вмешательство, то к 11-12 годам полностью сможет избавиться от болезни.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".