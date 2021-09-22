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Возбуждено дело против гражданина Абхазии за незаконное хранение оружия и наркотиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и назначение штрафов до ста тысяч рублей.

СУХУМ,, 22 сен - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гулрыпшского района Гарика Харчилава, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

Харчилава обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сотрудники МВД Абхазии во время обследования жилища задержанного обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы: карабин Симонова калибра 7,62 милллиметров, два автомата системы Калашникова калибра 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров, а также магазины к ним, один из которых был снаряжен 30 патронами калибра 5,45 миллиметров.

Эксперты подтвердили, что карабин и оба автомата технически исправны и пригодны для стрельбы, патроны боевые.

В доме Харчилава также обнаружили и изъяли наркотическое вещество каннабис, вес которого составил порядка пяти граммов.

Мужчина решением суда Гулрыпшского района заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.

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