Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ПС "Бзыбь"

Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Гагрский район и часть Гудаутского района остались без подачи электроэнергии из-за аварии на подстанции "Бзыбь". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Отмечается, что на месте аварии работают ремонтные бригады "Черноморэнерго".

Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллиона рублей.

Ранее там уже был установлен трансформатор мощностью 125 мегаватт стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт.