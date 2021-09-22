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Архивное фото уголовного дела

Экс-главе села Хашта грозит до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества

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В Абхазии
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Бывшего руководителя села в Галском районе обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Возбуждено уголовное дело отношении экс-главы администрации села Хашта Галского района Беслана Туркия, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Туркия обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемый с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года систематически принимал от жителей села земельный налог, в общей сложности за этот период он получил 1 823 350 рублей.

Действуя из корыстных побуждений, используя служебное положение, на расчетный счет инспекции министерства по налогам и сборам по Галскому району он перевел только 1 163 203 рублей. Таким образом Туркия совершил хищение на сумму 660 147 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В ходе произведенного расследования, прокуратурой Галского района возбудила также два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации села Хашта Джамбула Гамисония и в отношении бригадира бригады №1 администрации Рамаза Гиделия по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога

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