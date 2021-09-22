Диагноз коронавирусная инфекция зафиксирован у 106 человек из 402 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской больнице скончались двое мужчина 57 и 59 лет. В российском военном госпитале скончался мужчина 1969 года рождения.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27037 человек. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22057 человек.