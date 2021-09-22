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Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Варвара Гертье
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1518)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210922/1033266397/Tri-patsienta-s-COVID-19-skonchalis-v-Abkhazii.html

Диагноз коронавирусная инфекция зафиксирован у 106 человек из 402 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Foto / предоставил Тайяр Эйвазов
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В Гудаутской больнице скончались двое мужчина 57 и 59 лет. В российском военном госпитале скончался мужчина 1969 года рождения.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27037 человек. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22057 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1518)

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