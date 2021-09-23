Установлена личность мужчины, найденного в водоеме в Новом Афоне

Неопознанное тело мужчины обнаружили утром в четверг 23 сентября в водоеме парка с лебедями в Новом Афоне.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Установлена личность мужчины, найденного в водоеме в парке с лебедями в Новом Афоне, им оказался житель Мурманска Дмитрий Ковалев, 1985 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Информация о том, что на поверхности водоема в парке Нового Афона обнаружено тело, поступила в МЧС в 8:30 утра 23 сентября. Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибший пропал 15 сентября и с тех пор находился в розыске.

По предварительной версии, мужчина упал в пруд, находясь в нетрезвом состоянии.