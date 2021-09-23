Из бюджета Гагры выделят 2,5 миллиона рублей на устранение последствий стихии

В начале и в конце июля на Абхазию обрушились сильный ливень и ураган, в результате которых пострадали жилые дома, инфраструктура и частная собственность жителей нескольких районов страны.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Два с половиной миллиона рублей потребуется выделить из бюджета Гагрского района на устранение последствий стихийных бедствий, рассказал замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

Как рассказал Барциц, стихия в июле этого года повалила большие эвкалипты, администрация получила 13 обращений о подтоплении после дождя подвальных помещений многоквартирных домов. В нескольких домах вода поднялась до уровня электрощитов, были зафиксированы два случая возгорания на местных подстанциях.

Ветер повалил дерево на крышу мансарды одного из частных домов по проспекту Ардзинба в Гагре, где на тот момент находились туристы, но при этом никто не пострадал. Еще одно дерево упало на кровлю дома по улице Русских добровольцев.

"Примерно через полтора месяца после чрезвычайного происшествия крыша мансарды по проспекту Ардинзба была заменена. Расходы составили 800 тысяч рублей. Смета работ по замене кровли дома по улице Русских добровольцев проходит экспертизу. После того как она будет проведена, мы приступим к замене. Деньги на это у нас уже заложены – это около одного миллиона 250 тысяч рублей. Больше заявлений от жителей, пострадавших от стихии, не было", - уточнил Барциц.

После ливневых дождей в нескольких населенных пунктах сошел сель, были размыты дороги. На устранение последствий непогоды и ремонт дорог из бюджета выделили более 500 тысяч рублей.

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