Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 сентября

В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. В пятницу 24 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.