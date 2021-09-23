Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 сентября

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. В пятницу 24 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.