Глава СЭС Галского района предложил ужесточить режим перехода границы с Грузией

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 27153. Из них 22107 человека выздоровели и 410 умерли.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Режим перехода на границе с Грузией нужно усилить, сказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности главного санитарного врача района Георгий Кобалия.

"Нужно уменьшить поток людей, как было до открытия этой границы, когда переходили пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи и дети. Ограничения на пересечение границы с Грузией сняты давно, около четырех месяцев, любой желающий, который имеет документ, может пересечь границу. У людей берут мазок на проведение быстрого теста на той стороне. По возвращении в район, если человек не предъявляет бумагу, которая нам показывает, что он в течение 72 часов сдавал анализ, мы тоже проводим анализ", – подчеркнул он.

В день границу в обе стороны пересекает как минимум тысяча человек, отмечает Кобалия.

"Был открыт санитарно-карантинный пункт, с семи до семи (до 19:00 - прим.) мы дежурим по два человека, врач и медсестра, которые наблюдают за тем, кто пересекает, проверяем документы. При отсутствии документов проводим тест на месте, и дается справка, которая легитимна на 72 часа", – заметил он.

Эпидемиологическую ситуацию в Галском районе он оценил как стабильно сложную, нет как ухудшения, так и улучшения обстановки.

По его словам, из тысячи человек, которые пересекают границу, около 600-700 имеют необходимые документы, так как постоянно переходят границу.

"Есть люди, которые в день по четыре-пять раз пересекают границу. Они берут документ о проведении теста либо на той стороне, либо у нас. Поэтому более или менее справляемся с потоком людей. Что касается вакцинации, то она протекает нормально, было бы желательно больше вакцинированных, но более или менее люди обращаются", – сказал Кобалия.

Он отметил, что жители Галского района в основном смотрят грузинское телевидение, где идет пропаганда против российских вакцин, поэтому особого доверия к ним нет, это одна из причин небольшого количества сделавших прививку в Абхазии. Многие жители района вакцинировались на территории Грузии западными препаратами, о чем говорят справки, которые они предоставляют при пересечении границы, подчеркнул Кобалия.

В сопредельном Зугдидском районе за один день врачи выявляют 200-300 человек с коронавирусом. Исходя из того, что большинство жителей Галского района направляются именно туда, опасность для Абхазии достаточно высокая, сказал он.

"Они там заражаются, к тому же тест-системы не такие совершенные, чтобы в первый же день выявлять коронавирус, чтобы можно было сказать, что человек не больной. У меня нет места, куда мог бы отправить человека на самоизоляцию на три дня, чтобы посмотреть, появятся симптомы или нет. У нас, к сожалению, таких условий нет. Мы пропускаем человека, потом он идет на рынок, там заражает людей, и эта цепочка работает очень сильно", – сказал Кобалия.

В последние дни, продолжил Кобалия, стали выявлять семьи, которые заболели коронавирусной инфекцией. В беседе с большинством из них выяснялось, что некоторое время назад они выезжали за пределы республики в Зугдиди или Тбилиси.